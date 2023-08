L’estate di Antonella Clerici è no make up Ma non è l’unica!

Leggi su amica

(Di mercoledì 9 agosto 2023)nel selfie noup che è diventato virale (foto: Instagram/@anto) Addio filtri, mascheroni di trucco e riflettori sempre puntanti sul viso: finalmente anche le conduttrici più amate della tv italiana, daa Barbara D’Urso passando per Cristina Parodi, possono godersi un’estate #noup. Così, in barba all’età e dimenticandosi per qualche settimana di rughe e discromie, le star del piccolo schermo documentano le proprie vacanze, postando sui social selfie senza trucco all’insegna della skin positivity.e il selfie senza trucco “Per me la vera vacanza è così. Senza filtri, senza trucco e parrucco, senza tacchi né vestiti eleganti né movida. Con la famiglia, gli amici, i ...