L’Esorcista | ecco com’è oggi Linda Blair e cosa fa nella vita FOTO

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Celebre per il film, non è riuscita ad emanciparsi dal ruolo di Regan MacNeil, la bambina posseduta dal diavolo, finendo intrappolata in casting simili. È anche per questo motivo, oltre che per ragioni personali, che, dopo unacostellata di problemi personali,ha di molto diradato la sua attività d’attrice, preferendo dedicarsi alla sua più grande passione; la difesa dei diritti degli animali.Dopo il travolgente e repentino successo de, film horror iberamente tratto da una storia vera,, nata nel 1959, continuò per alcuni anni a ricoprire ruoli controversi in film come Born Innocent e Diary Of A Teenage ...