Lega Pro | la Serie C sarà su Sky e in streaming su Now per i prossimi due anni

(Di mercoledì 9 agosto 2023) LaC, per il biennio 2023-2025, sarò visibile sui canali Sky e insu NOW. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal sito dellaPro, che con un comunicato ha dato la notizia: “Firenze, 9 agosto 2023. LaPro è lieta di annunciare che tutte le gare del campionato diC per il biennio 2023-2025 saranno visibili sui canali Sky e insu NOW. Dieci mesi live e oltre 1200 partite tra regular season, playoff, Supercoppa e Coppa Italia che saranno trasmesse sulla nota emittente televisiva da sempre vicina allo sport ed al calcio. “Siamo felici chePro sia con Sky-NOW neidue, il comitato esecutivo dei club ha deciso di sposare un progetto innovativo e moderno” dice il presidente ...

Laè lieta di annunciare che tutte le gare del campionato di Serie C per il biennio 2023 - 2025 saranno visibili sui canali Sky e in streaming su NOW . Dieci mesi live e oltre 1200 partite tra ...Ma il 38enne, con 15 milioni di valore, è solo il dodicesimo più costoso della, in una ... Detto di Brozovic, in SaudiLeague ci sono anche l'idolo dei napoletani Koulibaly, oggi anche lui all'...Inoltre, laNazionale Dilettanti ha reso nota l'esatta denominazione ufficiale delle due ... Folgore Castelvetrano, Fulgatore, Geraci, Mazara, Nissa, Oratorio San Ciro e Giorgio,Favara '84, ...

Serie C su Sky e NOW nel biennio 2023-2025. Perrelli: «Più calcio per tutti i tifosi», La Lega Pro è lieta di annunciare che tutte le gare del campionato di Serie C per il biennio 2023-2025 saranno vi ...Miroslav Mihajlovic, figlio del compianto allenatore serbo, ha ottenuto il patentino per avviare la carriera in panchina.