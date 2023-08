Le ulteriori modifiche ai termini di servizio di Zoom si contraddicono tra loro

(Di mercoledì 9 agosto 2023) «Le abbiamo inserite, ma tranquilli: non utilizzeremo i vostri dati senza consenso». Questa è la sintesi della posizione didopo le numerose critiche giunte dopo la modifica deidi. I cambiamenti principali, infatti, riguardano l’utilizzo dei dati “del” per l’addestramento dell’intelligenza artificiale, per gli strumenti di apprendimento automatico e i modelli di linguaggio. Il tutto senza un reale consenso esplicito (opt-in) da parte di chi utilizza la piattaforma – anche a scopo lavorativo – per le video-call e i video-meeting. Perché nel corso degli ultimi giorni, idisono stati nuovamente cambiati, ma con elementi che sitra. LEGGI ANCHE >addestra la sua ...

...e le basi genetiche della APOE4 pare sostanzialmente possa essere meritevole distudi ed ... per qualsiasi necessità sul proprio stato di salute, sudella propria cura o regime ...Quali sono le nuove importantidell'assegno unico per figli di agosto per milioni di famiglie Leall'assegno unico figli già al via e attese Quali sono le nuove ...fondi sono concessi: all'evento 'La notte delle Paure' di Valle Castellana, alla ...libera al nuovo regolamento che modifica le 'norme in materia di polizia amministrativa locale e...

Riforma fiscale: le ulteriori modifiche in tema di contenzioso tributario Fiscal Focus

Torino – Agosto Gtt, linee sospese e modifiche al percorso. Le Info su tutti i cambiamenti Kamagra Oral Jelly – Italia Come ogni anno ad agosto, il servizio di trasporto pubblico di GTT subirà alcune ...Periotto, vicepresidente del consorzio: "Tempi d’attesa ridottissimi. Direi che il numero di vetture è più che sufficiente per questa città".