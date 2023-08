L' azzurro Milesi vince l' oro mondiale nella crono under 23

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il lombardo si impone in Scozia con il tempo di 43 minuti netti. ROMA - Lorenzoha vinto la medaglia d'oroprova ametro23 dei Mondiali di ciclismo, in scena in Scozia. L'azzurrino, 21enne, del team DSM, nato a San Giovanni Bianco, in Lombardia, si è imposto al termine dei 3

...iridato della crono under 23 è Lorenzoche domina la prova in 43'00"46, lasciando a 11" il grande favorito,il belga Segaert argento,e a 50" l'australiano McKenzie. Bryan Olivo, l'altro...Lorenzosi laurea campione del mondo nella prova a cronometro ai mondiali di Glasgow, categoria under 23. L'ha beffato il belga Alec Segaert di 11 secondi sulla distanza di 23 km. L'oro nella ...Medaglia d'oro ai Mondiali di ciclismo a Glasgow per l'Lorenzo, nuovo campione iridato nella cronometro individuale U23 . Il 21enne, del team DSM, si è imposto al termine dei 36,2 chilometri di Stirling precedendo il belga Alec Segaert di ...

LIVE Ciclismo, Cronometro U23 Mondiali in DIRETTA: tutti a caccia di Segaert, Milesi ci prova OA Sport

ROMA (ITALPRESS) - Lorenzo Milesi ha vinto la medaglia d'oro nella prova a cronometro Under 23 dei Mondiali di ciclismo, in scena in Scozia. L'azzurrino, 2 ...Milesi riporta in Italia un titolo che mancava dal 2008, quando a conquistare la maglia iridata fu Adriano Malori ...