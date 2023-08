Lazio riflessioni per il vice-Provedel | ecco chi è il primo obiettivo

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Laè a caccia di un nuovo secondo portiere. Maximiano ha le valigie pronte per andare all'Almeria e Lotito vuole far avere...

... Marcello De Angelis non lascerà l'incarico di responsabile della comunicazione della Regione. Lo ha comunicato il presidente regionale Francesco Rocca. 'Dopo lunghee un attento e ..."Ho incontrato Marcello De Angelis ieri, in tarda serata, e dopo lunghee un attento e ... Lo ha dichiarato il Governatore del, Francesco Rocca. ''So bene che, quanto affermato da ......e un attento e sincero confronto, ho deciso di non revocargli la fiducia . Pertanto, manterrà la direzione della comunicazione istituzionale in Regione'. Così il governatore del...

Calciomercato Lazio, proseguono le riflessioni su Handanovic: pro e contro dell'affare Lazio News 24

Lazio, sfumato Audero è caccia al dodicesimo: Ronnow è il preferito, Handanovic e Consigli usato sicuro. Anche se ...Sit in del Pd per chiedere le dimissioni di Marcello De Angelis. “Le scuse non bastano”, si legge in una nota firmata dai segretari del Pd Roma e Pd Lazio, Enzo Foschi e Daniele Leodori, e dal ...