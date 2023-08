Lazio | Pellegrini in arrivo | ecco i dettagli dell'affare con la Juve

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Lucatornerà alla. L'tra i biancocelesti e lantus è in chiusura in queste ore. Accordo trovato...

, l'ora della decisione: dentro o fuori, prendere o lasciare l'offerta dellaal ribasso. Mario Rui e il suo agente rompono con il Napoli. E dalla Danimarca, via Inghilterra, spunta la ...: le novità A Roma è in corso un incontro tra l'agente del classe 1999 e il club capitolino per definire i dettagli. L'operazione è ad un passo dalla conclusione, si cerca solo l'...Lae la Juventus hanno trovato l'accordo per il ritorno in biancoceleste di Luca. Base di intesa raggiunta tra i club, con l'agente del calciatore che sta definendo i dettagli ...

Lazio, Pellegrini ad un passo: accordo con la Juve, prestito con obbligo La Gazzetta dello Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Pellegrini ai dettagli: il procuratore a Formello per chiudere - LA SITAZUONE - Noi Biancocelesti ...La Lazio continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri: i biancocelesti hanno una base di intesa con la Juventus per il ritorno di Luca Pellegrini. La Lazio e ...