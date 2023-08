Lazio | De Laurentiis spara alto per Mario Rui

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Si fa complicata la pistaRui per la. Il terzino sinistro, in rotta col Napoli e in attesa di una proposta convincente per cambiare...

"Il caso desterà di sicuro la reazione di De, che certo non regala i suoi giocatori. Lasegue gli sviluppi. Si conosce la stima di Sarri per Mario Rui. Sino a ieri non erano state ...Ma a volte gli introiti non bastano perché Napoli eindugiano a rimettere in circolo i soldi ... Lo stesso Napoli di Dedeve a una gestione oculata lo scudetto dopo 30 anni di attesa ......e che assumono i contorni di quella 'proposta indecente' paventata da Aurelio De, per la ... Mentre per Mario Rui ' non è da escludere l'ipotesi' .

Calciomercato Lazio, Mario Rui ipotesi viva. Ma De Laurentiis spaventa Lotito: cosa succede Lazio News 24

Questione infortuni. Della fuga di Sinatti ci si accorge solo ora. È stato forse un errore ascoltare Garcia su Rongoni ...Calciomercato Lazio, tra i nomi per il terzino sinistro resta viva l’ipotesi Mario Rui: la richiesta di De Laurentiis però spaventa Come riportata da Repubblica edizione Napoli, Mario Rui resta un’ipo ...