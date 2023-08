Lavori a Pontesecco | Brembilla | “Strada perfettamente percorribile entro il 12 settembre”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Bergamo. Obiettivo percorribilità perfetta per il 12, il giorno in cui inizieranno le scuole nella Bergamasca e il traffico, inevitabilmente, tornerà ad intensificarsi. E sarà il primo, vero, grande test per il nodo di, dove icontinuano in maniera intensa da ormai diversi mesi. A poco più di un mese dalla scadenza fissata, la rotonda principale è stata completata – con doppia uscita per chi arriva dalla circonvallazione, una sola per chi proviene da via Ruggeri da Stabello – mentre la seconda, all’incrocio con Ponteranica, sarà posta al suolo nei prossimi giorni, una volta che verrà “creata” la circonferenza di diametro 32 metri (contro i 40 dell’altra) lavorando negli spazi circostanti. Il traffico nelle ore di punta al momento è ancora intenso, ma “essendo ancora acceso il semaforo di via Biava, che è ...