Lautaro Martinez salta Salisburgo-Inter per infortunio e resta a casa | la situazione

(Di mercoledì 9 agosto 2023)non è partito con il resto della squadra a causa di un problema fisico. L’attaccante argentino è rimasto ad Appiano Gentile, ecco le sue condizioni.precauzionalmente l’amichevole di oggi alle 10 tra. L’attaccante è rimasto ad Appiano Gentile a causa di un leggero sovraccarico, per questo motivo lo staff medico ha preferito non rischiare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, questo problema non comprometterà la sua presenza alla prima giornata di Serie A contro il Monza di settimana prossima. L’attaccante argentino lavorerà oggi ad Appiano Gentile per aggregarsi nuovamente al gruppo nei prossimi giorni, da capire dunque se sarà a disposizione per l’ultima amichevole in ...

Non ci sarà. Il 26enne argentino ha accusato un leggero sovraccarico e rimarrà a lavorare alla Pinetina. Non è comunque in dubbio la sua presenza per il match contro il Monza, ...Davanti Thuram e. La probabile formazioni dell'Inter INTER (3 - 5 - 2) : Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni, Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram,Infortunio, niente Salisburgo per l'attaccante argentino: ecco le condizioni del capitano dell'Inter Simone Inzaghi non avrà a disposizioneper infortunio per l'amichevole dell'Inter contro il Salisburgo. Il capitano nerazzurro ha infatti rimediato un leggero sovraccarico e non partirà per la trasferta austriaca. Lo ...

Ansia Inter, si ferma Lautaro Martinez: è rimasto a Milano CalcioMercato.it

Nerazzurri in campo in Austria Salisburgo-Inter, Lautaro Martinez out per affaticamento: formazioni, orario come vederla in tv ...Milano, 9 ago. – (Adnkronos) – Lautaro Martinez non parte per Salisburgo dove l’Inter affronterà oggi alle 19 la squadra austriaca per un’amichevole in diretta su Sky Sport Calcio. Il 26enne argentino ...