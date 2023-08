Latina La città candidata a “Capitale italiana della Cultura 2026” | al via il questionario online

(Di mercoledì 9 agosto 2023)– Miti ed eroi di ieri e di oggi per raccontare il territorio pontino:cerca i suoi protagonisti attraverso il, accessibile a partire da domani, 10 agosto, al link https://forms.gle/GcxmUqZx6GWkDF4Q6 . La narrazione in corso sulla pagina Facebook “” è utile alla partecipazione e L'articolo Temporeale Quotidiano.

. MESSINA . MILANO . NAPOLI . PALERMO . PERUGIA . PESCARA . REGGIO CALABRIA . RIETI . ROMA . TORINO . TRIESTE . VENEZIA . VERONA . VITERBO * Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura ...... replicando quanto già fatto a Fondi diCe lo chiediamo perchè, da ternani, non riusciamo ... L'ambiente sportivo ternano, ed in generale la, non possono essere continuamente terreno di ...... Barletta, Biella, Brescia, Catania, Cuneo, Genova,, Lecco, Lodi, Milano, Roma, Padova, Palermo, Piacenza, Pistoia, Ragusa, Morbegno , Taranto, Terni, Trento, Treviso e Verbania le...