(Di mercoledì 9 agosto 2023)(ITALPRESS) – Aldi, presso l’Unità Operativa Complessa di, diretta dal professore Mario Falsaperla, il medico Mario Pulvirenti, coadiuvato dallo specialista Franco Blefari, ha eseguito cinquedi. Tale procedura prevede la enucleazionedella prostata e la morcellazione meccanica dei grossi frammenti (HolmiumEnucleation of Prostate) ed è ritenuta oggi un’alternativa efficace al trattamento endoscopico (l’attuale “golden standard” della malattia), ma soprattutto offre la possibilità di trattare endoscopicamente le voluminose prostate che oggi richiedono ancora l’intervento a cielo aperto (con taglio).Glisono stati ...

Una volta raggiunto possiamo polverizzarlo con il nuovo potente superpulsato, già ... fondamentale nelle individuazione delle sostanze di cui sono fatti i calcoli, e l'diretta da ...... è stato operato dal dottor Roberto Migliari (Direttore delladel Mauriziano) e dalla sua ... Una volta raggiunto possiamo polverizzarlo con il nuovo potente superpulsato, già ...... è stato operato dal dottor Roberto Migliari (Direttore del reparto didel Mauriziano) e ... Una volta raggiunto possiamo polverizzarlo con il nuovo potente superpulsato, già recentemente ...

Laser in urologia, 5 interventi di HoLEP al Garibaldi Nesima di Catania Tiscali Notizie

CATANIA (ITALPRESS) – Al Garibaldi Nesima di Catania, presso l’Unità Operativa Complessa di Urologia, diretta dal professore Mario Falsaperla, il medico Mario Pulvirenti, coadiuvato dallo specialista ...Da ex Primario dell’Urologia dell’Ospedale di Magenta non posso che complimentarmi ... tra i primi in Italia ad utilizzare la tecnica bipolare e poi con l’uso del Laser negli adenomi prostatici ...