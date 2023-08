(Di mercoledì 9 agosto 2023) L'utilità gratuita dovrebbe sbarcare presto anche su Android e funzionerà in combinazione ai titoli offerti in piattaforma

- - > L'Game Controller per giocare sulla TV A cosa serve Sostanzialmente, trasforma lo smartphone (o il tablet) in una sorta di gamepad , per l'interazione con i giochi sulla TV . La ...La nuovadici tiene a precisare che per ora i suoi giochi per TV sono in Beta e potrebbero esserci problemi di compatibilità, ma è un eufemismo: il servizio... Non è ancora stato ...... danno la possibilità di navigare su Internet, scaricaree guardare film e programmi in ... negli ultimi anni si sono moltiplicati i servizi di streaming come, Amazon Prime Video e altri . ...

L'app di Netflix per usare iPhone come controller per i giochi WIRED Italia

Da tempo si vocifera del forte interesse di Netflix per il mondo dei videogiochi e il rilascio della nuova app per trasformare il proprio smartphone o tablet in controller da gioco spazza via ogni dub ...L'applicazione Netflix Game Controller trasformerà lo smartphone in un gamepad per l'interazione con i giochi riprodotti sulla TV.