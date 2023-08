Lance Stroll | addio clamoroso all’Aston Martin del padre?

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Nonostante siano spianate, le strade a volte possono separarsi. Non importa se il destino sembra essere perfettamente dalla parte del figlio che può vantare un genitore al timone di una scuderia di Formula 1. La vita, in effetti, si vive con passione cercando d’inseguire le proprie passioni. Il motorsport è davvero l’aspirazione di? Il posto sicuro, praticamente, in Astonc’è, ma una piccola indiscrezione vorrebbe il ragazzo lontano dal Circus a fine 2024. Ecco perché. La clamorosa indiscrezione su: “Nel 2024 potrebbe direalla Formula 1!” (Credit foto: AstonAramco Cognizant)“Voglio rivedere ilche si è presentato in Bahrain, perché credo che abbia perso un po’ la strada ...

Pilota Punti Punti Attribuiti GP Motivazione Scadenza7 2 USA 2022 Incidente 23 - Ott - 23 3 Brasile 2022 Manovra pericolosa 12 - Nov - 23 2 Gran Bretagna 2023 Incidente 09 - Lug - 24 ...A dirlo è stato il team principal, Mike Crack , che innanzitutto ha chiesto scusa ai piloti , Fernando Alonso e: ' Mi dispiace per loro perché non siamo riusciti a confermarci dopo un ...Il belga è tornato su una vettura di Formula 1 per la prima volta dal 2020, completando 53 giri su asfalto bagnato sul circuito di casa, dividendo queste sessioni di prova con. Il ...

F1 | “Tra un anno e mezzo Lance Stroll correrà la sua ultima gara in ... F1inGenerale

Pagelle F1 2023. Dopo la prima metà di stagione, è giunto il momento di valutare le prestazioni dei piloti in base alle loro performance nelle prime gare.Doveva essere la stagione del rilancio nelle posizioni nobili della classifica per Aston Martin, e per certi versi la è stata.