Lampedusa | una tragedia senza slogan

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L’ennesimo tragico naufragio al largo di, del quale non sono ancora del tutto chiare le circostanze, richiede una riflessione critica ma realista sulle politiche in campo migratorio.

Ennesimo naufragio al largo dell'isola siciliana, con 41 vittime. Ecco tutto quello che va fatto per salvare vite, sapendo che non è facile né immediato ...Erano salpati dalla Tunisia e i trafficanti di uomini non li avevano avvisati delle condizioni proibitive del mare. A raccontare tutto i quattro sopravvissuti miracolosamente al naufragio ...