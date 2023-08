Lampedusa | nuovo naufragio nella notte | 41 i morti e 4 i sopravvissuti

(Di mercoledì 9 agosto 2023) , che hanno raccontato l’accaduto Sono 41 i migrantidopo che un barchino, salpato da Sfax in Tunisia, si è ribaltato, affondando durante la navigazione nel canale di Sicilia. A raccontare la tragedia sono state le quattro persone sopravvissute. Si tratta di due uomini, una donna e un minore, salvati dalla motonave Rimona che li ha trasbordati sulla motovedetta Cp327 della Guardia costiera. I quattro, provenienti dalla Costa d’Avorio e dalla Guinea Konakry, appena sbarcati ahanno raccontato ai militari di essere partiti da Sfax in 45, fra cui vi erano 3 bambini, alle ore 10 di giovedì scorso. Dopo circa 6 ore di navigazione, il barchino in metallo della lunghezza di circa 7 metri, si è capovolto a causa di una grande onda. Leggi anche: Reddito di Cittadinanza, Calderone: “200mila i soggetti che lo ...

naufragio nel Mediterraneo. Quattro migranti , originari di Costa d'Avorio e Guinea Konakry, ... Ora i quattro sono a. Nelle prossime ore verranno ascoltati, assieme ai mediatori ...dramma migranti nel Mediterraneo: una quarantina di migranti sarebbero morti a causa del ... RANDO (PD): DOLORE E RABBIA DI FRONTE ENNESIMA TRAGEDIA"Dolore e rabbia davanti alla ennesima ..."Ancora un naufragio a, ancora vite spezzate in mare. Una preghiera per le vittime, un grido d'allarme al Governo e all'Europa: lavoriamo perchè questa carneficina abbia fine". Così Enrico ...

I naufragi nel Mare Nostrum si susseguono. Mentre i superstiti che sbarcano in Italia vengono rinchiusi negli hotspot, come quello di Lampedusa. Il governo, ...La piccola imbarcazione, sulla quale stavano viaggiando da Sfax in Tunisia, si è ribaltata per un'onda, affondando nel canale di Sicilia ...