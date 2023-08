Lampedusa | altro naufragio e strage | come si è ribaltato il barchino

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Nuova tragedia in mare: 41 migranti sono morti dopo che unin metallo di 7 metri, salpato da Sfax in Tunisia, si èa causa di un'onda ed è affondato durante la navigazione nel canale di Sicilia. Tre bambini tra le vittime. A raccontarlo i quattro superstiti - tre uomini e una donna - che viaggiavano con loro e che sono stati salvati da una motonave e poi trasbordati dalla Guardia costiera a. Attualmente all'interno dell'hotspot dell'isola sono circa 1.500 gli ospiti. Per alleggerire la struttura, in giornata sono previsti i trasferimenti di un migliaio di persone a Porto Empodcle e a Augusta