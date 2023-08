(Di mercoledì 9 agosto 2023) INCIDENTE MORTALE.Menegoi, invalido di 49 anni di Bergamo, stava attraversando sul camminamento pedonale all’interno del cortile della Zanetti Formaggi. Trascinato per qualche metro. Autista sotto choc: non l’ho visto.

... martedì 8 agosto, ha portato alla morte dell'Andrea Menegoi , parenti e colleghi dell'uomo,...Vicinanza è stata espressa anche dalla Torello Trasporti e dall'Amministrazione comunale di, ..."Una profonda amarezza e un dolore grande": così la Filcams - Cgil di Bergamo ha commentato la morte per infortunio di undella Zanetti Formaggi di(Bergamo), travolto da un camion che stava ripartendo dall'azienda. Ma il sindacato, che annuncia una assemblea dei lavoratori per venerdì, allo stesso tempo ...... è morto travolto da un camion che stava uscendo dell'azienda produttrice di formaggi a, in ... Eppure oggi unè morto" ha commentato dal luogo dell'infortunio Cristina Guerinoni della ...

Lallio, operaio travolto e ucciso da un Tir. «Andrea era gentile e sorridente, tutti gli volevano bene» L'Eco di Bergamo

Andrea Menegoi, 49 anni, lavorava alla Zanetti Formaggi come operaio addetto al confezionamento. La madre: "Gli avevano regalato una statuetta come quella degli Oscar del cinema: c'era scritto 'per An ...Un operaio di 49 anni, Andrea Menegoi, è morto travolto da un camion nel piazzale della Zanetti Formaggio, di Lallio. I sindacati avevano segnalato rischi di incidenti, ma l'azienda sostiene che non c ...