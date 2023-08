L’africano assassino doveva essere in carcere da un anno

Leggi su panorama

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il senzatetto nigeriano Chukwuka Nweke, l'uomo accusato di aver ucciso la 60enne Iris Setti, la sera di sabato scorso nona piede libero. E non perché il 23 agosto 2022 avesse aggredito un ciclista ed altri passanti ed una pattuglia dei Carabinieri (era stato ripreso in questo video mentre dava di matto sopra il tetto di una gazzella dell'Arma) e per questo fosse stato arrestato con l'accusa di danneggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, finendo il 4 ottobre 2022 ai domiciliari, sostituiti con l'obbligo di firma il 13 gennaio scorso, vista la buona condotta. Infatti il «bravo» Nweke aveva numerosi altri precedenti. Il suo cursus honorum criminale inizia nel luglio del 2011, presumibilmente in coincidenza con il suo arrivo in Italia, quando viene denunciato in provincia di Verona per resistenza, violazione di domicilio e ...