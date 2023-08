(Di mercoledì 9 agosto 2023) Gliitaliani si confermano tra i più richiesti sul mercato internazionale. Al Salonein, il più grande evento per l'aviazione d'affari in America Latina che si è svolto ...

Gli elicotteri italiani si confermano tra i più richiesti sul mercato internazionale. Al Salonein Brasile, il più grande evento per l'aviazione d'affari in America Latina che si è svolto a San Paolo dall'8 al 10 agosto, la divisione elicotteri dell'azienda italiana Leonardo ha ...Leonardo conferma la sua leadership nel mercato del trasporto elicotteristico privato annunciando nuovi contratti in America Latina durante cerimonie ufficiali al salone(8 - 10 agosto). Gruppomodena s.a è diventato distributore ufficiale per i modelli di elicottero di Leonardo AW119Kx, AW109, AW169 e AW139 nel mercato civile in Uruguay e Argentina e ha ...Durante il salone, l'azienda di piazza Monte Grappa ha infatti annunciato nuovi contratti in America Latina, tra cui la partnership con Gruppomodena S. A. che è diventato distributore ...

Labace 2023, l'italiana Leonardo elicotteri alla conquista del Brasile ... Il Sole 24 ORE

San Paolo, 9 ago. (askanews) - Gli elicotteri italiani si confermano tra i più richiesti sul mercato internazionale.Leonardo annuncia nuovi contratti in America Latina durante cerimonie ufficiali al salone LABACE 2023 (8-10 agosto). "Gruppomodena S.A. è diventato distributore ufficiale per i modelli di elicottero d ...