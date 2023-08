LA VOLTA BUONA | CATERINA BALIVO E IL PROMO DEL GRANDE RITORNO NEL POMERIGGIO DI RAI1

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Una delle maggiori novità della prossima stagione del daytime Rai, sarà senza dubbio il grandissimodineldicon La. In principio con Festa Italiana, poi con Detto Fatto e Vieni Da Me, la conduttrice aversana ha da sempre accompagnato con emozioni e spensieratezza i pomeriggi degli italiani. La conduttrice nelle scorse settimane, ne ha approfittato per illustrare il contenitore, in un’intervista al Corriere della Sera Laè un programma di infotainment che si propone di raccontare storie diverse, in ambito sociale, culturale, imprenditoriale, sportivo. La sfida sarà mostrare un’Italia in grado di costruire e gestire il proprio futuro, giorno per giorno; è un programma ...

Rai Uno ha lanciato il promo ufficiale di "La Volta Buona", il nuovo programma pomeridiano feriale che andrà in onda da settembre, con Caterina Balivo alla guida. Lo show sostituirà "Oggi è un altro g ...