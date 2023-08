La tecnologia di Fae per sonde di monitoraggio ambientale che riducono gli sprechi d’acqua

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Gazzaniga. FAE Technology S.p.A., PMI Innovativa che opera nel design, prototipazione, progettazione e produzione di soluzioni per il settore dell’elettronica integrata, ha sottoscritto una Technological partnership con la deep-tech company Finapp S.r.l., spinoff dell’Università di Padova specializzata in fisica nucleare applicata. In particolare, FAE Technology ha sviluppato, ingegnerizzato, prototipato e prodotto le schede elettroniche presenti all’interno dellediFinapp: si tratta di dispositivi capaci di rilevare dati per razionalizzare l’irrigazione in agricoltura abbattendo gliidrici, per mitigare il rischio idrogeologico con innovativi sistemi di allarme antifrane, e per mappare le perdite della rete di distribuzione dell’acqua al fine di ottimizzare la gestione della ...