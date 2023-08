(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il gruppo energetico svizzeroha siglato un accordo decennale per il noleggio di unaper il rifornimento di gas naturale liquefatto (Gnl) con Gas and Heat di Pisa e il cantiere navale San ...

In futuro, la nave potrà trasportare anche bio - Gnl e ammoniaca, che, sottolinea, "si sta affermando come combustibile a zero emissioni di carbonio, in particolare nel settore navale". L'...Ed è proprio in occasione della presentazione del nuovo sponsor di maglia del Genoa, Pulsee, la società di commercializzazione di luce e gas della multinazionale, che Zangrillo racconta ...Il gruppo, di origine, risale invece al 1908, ha più di 5 mila dipendenti, produce e vende energia in più di 30 paesi in Europa e negli Stati Uniti. Abbonati per leggere anche Leggi i ...

La svizzera Axpo noleggia una nave per il Gnl in Italia Agenzia ANSA

Il gruppo energetico svizzero Axpo ha siglato un accordo decennale per il noleggio di una nave per il rifornimento di gas naturale liquefatto (Gnl) con Gas and Heat di Pisa e il cantiere navale San Gi ...