La solita sinistra smemorata Cosa dicevano D' Amato e Bonelli della strage di Bologna

(Di mercoledì 9 agosto 2023) C'era una volta la. Che invocava verità sulle stragi a cavallo tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Ottanta. Una verità storica, indipendente da quella accertata dai TribunaliRepubblica. Una verità più complessa, più difficile da trovare e, forse, persino da accettare. Era il 22 dicembre del 1995 e in Consiglio Regionale del Lazio veniva presentata una mozione a firma di Andrea Augello, Marina Rossanda, Alessandro Foglietta, Marco Verzaschi, Vittoria Tola, Romolo Guasco, Roberta Ercoli, Armando Dionisi, Massimiliano Maselli e Angelo. Quest'ultimo oggi è deputato e portavove di Avs, l'alleanza tra Verdi e. Il testo aveva come oggetto la «condanna di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro per ladi». Dopo le premesse e le ...

Giorgia Meloni tende una mano alle opposizioni per discutere insieme a loro sulla proposta di legge del salario minimo e loro, per tutta risposta, decidono di replicare in maniera piuttosto insolente. ...... attacchi tra maggioranza e opposizione in cui sfumano i confini trae destra. All'... "La logica di questo provvedimento non è chiara, pare rispondere allavolontà di questo governo di ...... il diavolo si nasconde nei dettagli e quindi solo alla fine capiremo se si è trattato della... Esattamente come l 'odiata, anche il governo Meloni cerca di far quadrare i conti dello ...

Salario minimo, la Meloni apre: la reazione scomposta della sinistra ilGiornale.it

C'era una volta la sinistra. Che invocava verità sulle stragi a cavallo tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Ottanta.Nel decreto omnibus il governo ha prodotto un prelievo straordinario sulle banche italiane e sul loro margine di interesse.