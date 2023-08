La serie La Foresta degli Scomparsi su Canale5 | dal 9 agosto un fitto mistero dalla Germania | trame primi episodi

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Debutta stasera Lasu. Si tratta di una coproduzione televisiva franco-belga-tedesca che prende il via dal 9sulla rete Mediaset. La miniè un thriller ambientato nel cuore dellaNera, la regione montuosa nel sud-ovest della. Si chiama così perché è dominata da boschi millenari, che danno alla zona un’atmosfera da film dell’orrore. La trama di Les Disparus de la Forêt-Noire (questo il titolo originale) è incentrata sul ritrovamento di 12 corpi senza vita, trovati vicino ad una base militare. I cadaveri si trovano tutti in una fossa comune, di nazionalità francese e tedesca. Con le indagini si scopre che sono stati uccisi in un arco temporale di 30 anni. Del caso si occupa il giudice ...

La foresta degli scomparsi: tutto sulla mini serie thriller di Canale 5 Panorama

