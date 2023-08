La Russia ha riscritto i libri di storia delle proprie scuole superiori

(Di mercoledì 9 agosto 2023) I capitoli più recenti sono molto diversi dalle edizioni precedenti, soprattutto quelli che parlano della guerra in Ucraina

Il destino della cantieristica di Palermo però può essere ancora. Fincantieri ha una ... unico paese dell'Ue a non aver preso una posizione netta contro lama che sta ugualmente usando ...... poiche' dopo quello di S&P nel 2011, la maggior parte degli investitori hai propri ... Questo punto di vista ha acquisito maggiore attenzione dopo le sanzioni allae abbiamo iniziato a ...... il RepoweEU Si tratta del piano presentato Commissione Europea per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili dellae contrastare l'emergenza climatica. Tutti gli Stati Membri devono ...

Pace solo a queste condizioni: cosa vogliono davvero Russia e Ucraina QuiFinanza

Presentata la proposta di revisione del PNRR: 16 miliardi per il capitolo RepowerEu, congelate le riforme PA, tagliati i fondi per Trasporti e Sanità.Nella repubblica separatista filo-russa georgiana proclamata nel 2008 è in corso un grande dibattito sulla necessità di scrivere nuovi manuali scolastici sulla storia contemporanea della ...