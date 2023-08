09 ago 00:08 Zelensky: "Nove i morti a Pokrovsk, lapagherà" E' salito a 9 il numero delle vittime del duplice attacco russo a Pokrovsk, nella regione di Donetsk. Lo ha reso noto il presidente ...Al punto che nelle pause tra un'e l'altra pare trattenga il respiro, per poi sfogarsi ... ma davvero di un pensiero obbligatorio come nei Paesi fascisti o comunisti, dallaalla Cina. ...... una in carcere, emesse dal gip di Genova, con l'di associazione con finalità di terrorismo ,... Un elogio a quegli anarchici - che a inizio '900 - decisero di colpire l'oligarchia ine che ...

La Russia accusa Kiev: abbattuti due droni ucraini diretti verso Mosca | Armi a Putin, Londra sanziona aziende di Turchia, Svizzera, Emirati Arabi Uniti TGCOM

I russi sostengono di aver respinto un attacco contro la capitale. Kiev: «Missili di Mosca sui soccorritori nel Donetsk». Accordo sul grano, Erdogan: ...Un doppio attacco missilistico russo ha colpito la città ucraina di Pokrovsk nel Donetsk, causando almeno 7 morti e più di 80 feriti. L'attacco è stato effettuato con missili Iskander a 40 minuti di d ...