La RISING SUN chiude e annuncia il suo ultimo Show

(Di mercoledì 9 agosto 2023) In un periodo in cui le promotion e fed italiane nascono in maniera prolifica, una federazionela sua chiusura. LaSun Wrestling Promotion (RSWP), nata nel 2016 dall’iniziativa di Fabio Tornaghi, fra le fed che avevano ereditato il “lascito” della ASCA, nel giro di poco tempo ha contributo a far emergere, con i suoi, diversi atleti della scena italiana anche su scenari esteri come Francesco Akira, Luca De Pazzi, Nico Inverardi, Mirko Mori e fatto conoscere sui nostri ring atleti internazionali come Angelico, Ashley Dunn, Timothy Thatcher, Maria De La Rosa, Shigehiro Irie e LJ Cleary. Negli anni laSUN si è distinta anche per il sociale, con l’evento Wrestling Together, realizzato in collaborazione con ICW e MWF, che ha raccolto negli anni cifre importanti per la AIPD Bergamo ...

... Young Lady, arbusto molto decorativo dalla fioritura rosata eccezionale e 'The', dai fiori abbondanti color rosa lavanda e foglie a forma di cuore. Presidiato anche il settore della ...Dopo il successo mondiale del brano e dell'omonimo album, Gomez pubblica un secondo lavoro discografico 'The house of the' tra cui spopolava il brano 'Sevilla nights', colonna sonora del ...Come produttore ha al suo attivo 200 track e remix, come Kadoc "The Nightrair", Deux "Up", "Fight Again", Chus & Penn "Baila", "Will I (Discover love", "What is House", suoi successi come "...

La Rising Sun Wrestling chiude: l'annuncio sui social The Shield Of Wrestling

La Rising Sun Wrestling, dopo 8 anni di attività, chiuderà ufficialmente i battenti: è stato annunciato per il 28 ottobre l'ultimo show della federazione.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...