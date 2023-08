La Promessa | anticipazioni 10 agosto | nuova reazione ‘rivelatrice’ di Eugenia Cruz prende una terribile decisione

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La10: la verità sulla storia di Jana si avvicina? Le reazioni “inconsulte” che avranno, lo faranno pensare! Pia sta male e preoccupa Simona e Candela. Per questi ed altri spoiler, vi invitiamo a leggere il presente articolo! La10: una strana lettera per Padre Camilo. Alonso non cambia idea Il “sospetto” Padre Camillo riceve una missiva in cui c’è scritto che deve capire come mai Jimena abbia deciso di andarsene da “La” e fare qualcosa per impedirlo. Chi sarà il mittente? Manuel ria discutere con Alonso sul problema della loro proprietà, ma il padre insiste a dirgli non ha alternative che sposare la ragazza. Salvador ...