La Notte della Taranta 2023 | Tananai ospite del concertone a Melpignano

Leggi su funweek

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Manca sempre meno alde Lache, da tradizione, conclude il festival itinerante salentino. Ed ecco che inizia a delinearsi la lineup con gli ospiti che calcheranno il palco sotto la direzione di Fiorella Mannoia nel ruolo di Maestra concertatrice. Il primo nome a essere svelato per la lungadel 26 agosto è quello di(Alberto Ramusino), attualmente impegnato in un tour di successo in tutta Italia. Complice anche il successo di Tango (Trilpo Disco di Platino), l’artista è considerato una delle maggiori rivelazioni nel panorama musicale degli ultimi due anni. Il giovane talento approda ora nel più importante appuntamento europeo di cultura popolare che ogni anno richiama duecentomila spettatori, per omaggiare la pizzica. Accompagnato dalla ...