La Norvegia travolta dalla tempesta Hans | strade chiuse | evacuazioni e ipotesi di far saltare parte di una diga a rischio

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La, che sta colpendo parti della Scandinavia e dei Paesi Baltici da diversi giorni, ha causato lo straripamento di fiumi in, danneggiandoe ferendo persone con la caduta di rami. Migliaia di persone sono state evacuate ed è stata danneggiata una centrale idroelettrica. “Stiamo vivendo una crisi di dimensioni nazionali”, ha detto Aud Hove, capo della contea di Innlandet, a Sud, la più colpita dalle inondazioni e dalle frane che hanno sferzato il sud del Paese. Oltre 115 arterie stradali sono state colpite dal maltempo. “Abbiamo bisogno dell’aiuto dell’intera società. È oggi che avremo successo o falliremo”, ha aggiunto. Per oggi sono previste altre forti piogge nel sud dellae nella Svezia centrale. I meteorologi norvegesi riferiscono che entro mercoledì sera ...

Il secondo giorno non è andato meglio per lache si è vista eliminare dalla Francia per 2 ... Nonostante la sconfitta di Vekic ,con un doppio 6 - 2 da Mertens , Coric ha superato ...

Maltempo in Norvegia, i danni della tempesta Hans -Video METEO.IT

In Norvegia stanno decidendo se far saltare in aria parte di una diga a rischio rottura a causa della tempesta Hans ...