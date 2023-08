La matita che colora il mondo

Leggi su panorama

(Di mercoledì 9 agosto 2023) È una storia di imprenditoria esemplare quella del gruppo italiano Fila: ha una crescita da Silicon Valley ma lo fa con prodotti per la scuola e per la creatività apparentemente rétro, tra pastelli, «lapis» e pennarelli. Ecco che con acquisizioni nel settore il fatturato tocca oggi i 746 milioni di euro. E l’ulteriore espansione sarà in India, dove ci sono 350 milioni di bambini in età di istruzione. In un’era dominata dagli smartphone, e dai rimproveri dei genitori ai figli schermo-dipendenti e privi di manualità, che cosa c’è di più anacronistico di una? Un oggetto straordinariamente analogico in untutto digitale. Eppure con pennarelli e matitete si può costruire un’impresa che cresce a ritmi da Silicon Valley: più 17 per cento i ricavi nel 2022 rispetto al 2021, e più 50 per cento nel giro di cinque anni. Sono i ...