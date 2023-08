La manina a Palazzo Chigi | dove è nata la tassa sugli extraprofitti

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 9 agosto 2023) 00:00banche, ogni giorno ha la sua pena. 02:25 Intanto il governo prova a mettere una pezza agli, i titoli oggi recuperano un pezzettino del disastro di ieri. 04:50 Mattia Feltri se la prende con la Zuppa perché critica il governo: evvabbè! Dice che non lo sapevo che erano illiberali? 05:40 Il ministro Urso “il vendicator”: oggi dice che ha nel mirino i petrolieri. Giuseppe Conte suggerisce: “Ora andiamo a prendere i produttori di armi e farmaci”. Quando un governo apre la porta agli, non finisce mai. 08:48 Il forzista Tullio Ferrante esulta per la. Alla faccia del liberale! 11:05 Da leggere sul Riformista Andrea Ruggieri sulla demagogia di questa imposta retroattiva. 11:50 I giornali di ...