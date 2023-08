(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ripetono la loro versione da 500 giorni, come se l'dipendesse da chi difende i proprio confini e non dagli invasori. "La disponibilità dell'Occidente a investire in Ucraina una parte ...

...a investire in Ucraina una parte significativa delle sue risorse disponibili per ribaltare a suo favore la situazione sul campo di battaglia crea seri rischi di un'ulteriore escalation...Come ogni anno, un po' in tutta Italia, comincerà la"non ci sono insegnanti", "mancano X docenti", "ci sono tante cattedre scoperte". Ministero e istituti scolastici si palleggeranno la ...LaGoverno fascista è andata in scena nei giorni scorsi a Palermo durante il convegno che abbiamo ribattezzato "anti - antimafia" organizzato da Fratelli d'Italia . L'unica relazione che ...

La litania del Cremlino: gli aiuti Occidentali a Kiev fanno rischiare l’escalation Globalist.it

Il ministro della Difesa russo, Sergey Shoigu, ripreso dalla Tass, ha ripetuto per l'ennesima volta che gli aiuti militari all'Ucraina provocano l'escalation ...Il Papa è arrivato al Parque Eduardo VII per la cerimonia di accoglienza, accolto dalla "ola" festosa della platea immensa di giovani - 300/400mila per i media locali - radunatisi qui da ogni parte de ...