La Frisella di Belen a Uno Mattina | Tiberio Timperi è incontenibile | ecco cosa è successo VIDEO

Momento di imbarazzo nella puntata del 9 agosto di Uno Mattina Estate : nel sentire la 'diRodriguez ' Tiberio Timperi scoppia a ridere sino alle lacrime . Il giornalista Domenico Marocchi aveva appena iniziato a parlare della polemica che lo scorso anno aveva visto...Forse il conduttore più sopravvalutato della storia della televisione italiana, conducendo ininterrottamente programmi da oltre 30 anni. Praticamente la 3a media in diretta mattutina Rai .'Ladi' , e Tiberio Timperi non ce la fa a trattenere le risate, scompisciando letteralmente in diretta tv durante la puntata di Uno Mattina Estate . Ma cosa è successo Ecco come una ...

La frisella di Belen, Tiberio Timperi sente la frase e ride fino alle lacrime a Uno Mattina Estate Fanpage.it

Il conduttore di Uno Mattina ha riso fino alle lacrime quando il giornalista a Domenico Marocchi ha parlato della Frisella di Belen, ecco cosa è successo.Tiberio Timperi e la Frisella di Belen Rodriguez . L'episodio di Unomattina estate con Tiberio Timperi e Belen Rodriguez ha suscitato risate e imbarazzo in studio.