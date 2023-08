La foresta degli scomparsi | trama e finale

Credits photo: @Mediaset Debutta stasera LaScomparsi su Canale5 . Si tratta di una coproduzione televisiva franco - belga - tedesca che prende il via dal 9 agosto sulla rete Mediaset. La miniserie è un thriller ambientato nel ...Il ricco palinsesto estivo delle serie tv straniere inedite continua con un nuovo prodotto imperdibile. Si tratta de Lascomparsi , un thriller europeo che si preannuncia mozzafiato e che debutterà stasera, 9 agosto, in prima serata, dalle 21:30 circa, su Canale5. La trama ruota attorno a Birgit Scholtz , ...In prime - time, su Canale 5, va in debutta la miniserie "Lascomparsi", un thriller ambientato nel cuore dellaNera, regione montuosa nel sud - ovest della Germania, al confine con la Francia. Ambientata tra Strasburgo, Colmar, Obernai, ...

La foresta degli scomparsi stasera su Canale 5: trama e cast della miniserie franco-tedesca La Gazzetta dello Sport

Come finisce 47 metri Uncaged film horror 2019 di Rai 4. 47 metri Uncaged trama e finale spiegazione del film: chi muore ...La miniserie francese si compone di quattro episodi, che in tv verranno trasmessi tutti insieme. Un unico appuntamento con il thriller, per un binge-watching di 4-5 ore. In Francia La foresta degli ...