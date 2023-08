La famiglia sa Quella verità su Kata | lo zio e l' albergo

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Dalle videocamere messe al vaglio risulta chenon è mai uscita dall’. Il perito forense al Giornale.it: "Non ci sono tracce della bambina. Si crede che anche i genitori sappiano, ma non parlano"

... la sua terra d'origine, per andare a vivere a Roma, costruirsi unae avviare una carriera ... l'anziana governante senza marito e figli, che dopo anni di servizio non vuole lasciareche ...Ma la beffa era dietro l'angolo: dopo soltanto una settimana di convivenza conche doveva essere la suaper il resto della vita, è stato purtroppo restituito al rifugio. "Non si è ...... dove si è costruita unae gestitisce una casa di produzione. Con il passare del tempo ... che si occupa della madre di Irene, Carla, e che non ha intenzione di lasciareche ormai ...

Matteo Messina Denaro: ecco come la mia famiglia si è arricchita con il traffico di beni ... Il Sole 24 ORE

Stanley Uyi, immigrato nigeriano di 47 anni, è stato assunto con un regolare contratto di lavoro dal punto vendita dell’ipermercato Famila di Putignano ...Dalle videocamere messe al vaglio risulta che Kata non è mai uscita dall’albergo. Il perito forense al Giornale.it: "Non ci sono tracce della bambina. Si crede che anche i genitori sappiano, ma non pa ...