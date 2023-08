La denuncia | “Telesina e Fondo Valle Isclero cimiteri di carcasse”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Sono trascorse solo poche ora dall’annuncio del governo sulla rimodulazione dei fondi del PNNR e già gli enti locali sono sul piede di guerra dato che tale manovra graverebbe sulla testa di tutti ed in particolar modo, fatte le dovute e debite proporzioni, tra i più colpiti ci sarebbe il Sannio, l’ennesima tegola che cade sulla Provincia dopo il cambio di programma sulla creatura mitologica chiamata “Caianello”; brutto risveglio per i parlamentari sanniti di maggioranza che vantavano già obiettivi raggiunti grazie ad un ascolto concreto nonché un peso di rilievo nell’attuale Governo, forse per qualcuno sarà meno amaro dato che grazie agli autovelox piazzati sulla SS 372 ha incassato discrete somme di denaro. Una “tradizione” locale che ha portato la nostra provincia all’attenzione delle cronache nazionali e tramandata sulla...

