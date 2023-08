La chef stellata Bowerman critica la ristoratrice per il piattino a 2 euro

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Nella discussione ancora in corso sui sovrapprezzi applicati in certi locali interviene anche laCristina: ecco cosa risponde alla titolare dell'osteria

... incluse le valigie", sostiene la. La quale dice che nel caso dei due euro per il toast tagliato la colpiscono due aspetti. "Il primo è che bisogna mettere il cliente in grado di fare ...Che faccio.taglio (il tramezzino) É ispirata alla famosa frase del salumaio che tenta sempre di aggiungere qualche grammo all'ordine del prosciutto per incassare qualche centesimo in piú. Ma si sa, ...... sulla terrazzadi questo spazio esclusivo si sente forte la voce di Eliza G, cantante ...che anticiperanno il party di lunedì sera e pure il menu studiato per l'occasione dalloAntonio ...

La chef stellata e il piattino a 2 euro: «La risposta della proprietaria ... Open

Domani, mercoledì, alle 20:30, nell'Hotel&Resort Le Axidie alla Marina d'Aequa di Vico Equense (Napoli), nel ristorante Punta Scutolo guidato dallo chef Pierpaolo Giorgio, è in programma un'altra ...Oggi sono tra le personalità più riconoscibili e influenti dello show business, ma fino a un secolo fa non l'avrebbe detto nessuno ...