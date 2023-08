La Borsa di Tokyo apre in calo - 0 | 31%

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ladiavvia gli scambi in ribasso, seguendo la contrazione di Wall Street, appesantita dalle vendite sul settore bancario, e i dati poco incoraggianti dal commercio in Cina. L'indice di ...

Ladiavvia gli scambi in ribasso, seguendo la contrazione di Wall Street, appesantita dalle vendite sul settore bancario, e i dati poco incoraggianti dal commercio in Cina. L'indice di ......con il podcast automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata della...Dopo il via libera ieri del Cdm al prelievo sugli extraprofitti Crollano oggi ina Milano i titoli delle banche, dopo il via libera ieri del Cdm al prelievo sugli ... Sulla piazza asiatica,...

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,40%) Agenzia ANSA

La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in ribasso, seguendo la contrazione di Wall Street, appesantita dalle vendite sul settore bancario, e i dati poco incoraggianti dal commercio in Cina. L'indice di ri ...Wall Street continua la sua giornata in territorio fortemente negativo, a seguito dell’annuncio di Moody’s riguardante il declassamento di numerose banche a livello regionale. In Europa invece la scel ...