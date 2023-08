L'Ucraina ha affermato di godere di un 'successo parziale' sul fronte meridionale, mentre si difende con successo da una spinta russa a est, dove la situazione è descritta come 'complessa, ma ...Come sempre in questi casi,nongli attacchi. Dunque le mosse degli Stati Uniti, che annunciano l'invio di nuove armi all'Ucraina entro questa settimane, un ulteriore aiuto 'per ......tedesche all'Ucraina e per "rendere più difficile il lavoro del governo" tedesco nell'aiutare. ... Il partitodi aver agito alla luce del sole chiedendo alla Corte costituzionale tedesca ...

Kiev rivendica un successo parziale sul fronte meridionale

I porti russi nel Mar Nero sono una «zona a rischio di guerra». L'avviso, emesso dalle autorità marittime ucraine nemmeno tre giorni fa, annuncia forte e chiaro che ...'Contraerea ha distrutto 30 missili da crociera e 27 droni'. Esplosioni nella notte in tre regioni, incendio nell'università di Donetsk. Kiev avverte le navi: 'Porti nemici sul Mar Nero sono zona di g ...