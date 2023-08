Kessié all’Al Ahli | ingaggio monstre per lui! Le cifre

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Franckper il centrocampista ivoriano in Arabia Saudita: tutti i dettagli L’Alha presentato a Franck Kessie un’offertadavvero difficile da rifiutare. Come svela Matteo Moretto su Twitter, l’ivoriano andrà a firmare un contratto di tre anni con il club saudita, conche si alzerà di stagione in stagione fino a raggiungere i 22 milioni netti.

La situazione è diversa per il Barcellona, anzi'esatto ... comee Dembélé. Nessun nuovo acquisto o giocatore con un nuovo ... Questo fondo porterebbeBarça 60 milioni di euro, suddivisi in: ...... che per il Barça è fissato a domenica sul campo del Getafe, si stanno velocizzando le operazioni che porteranno alle cessioni di Kessie in Arabia Saudita,Ahli, e di DembeléPsg. Sono ...La Juventus ha necessità di chiudere un colpo a centrocampo. Inizialmente, la richiesta di Massimiliano Allegri era quella di ingaggiare Franckma quest'ultimo ha preferito trasferirsi- Ahli piuttosto che tornare in Italia. Dunque, i bianconeri sfogliano la margherita delle alternative'ivoriano e guardano in Bundesliga, ...