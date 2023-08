Riguardo allodi, ha aggiunto la legale, "è certo di non avere alcuna responsabilità,gli manca ed è un pensiero costante anche in questo momento". Disposte analisi sui cellulari La ...Tra le persone sentite in carcere anche lodella bambina, in manette dopo il blitz dei giorni scorsi. Sulla scomparsa della bambina ci potrebbe essere un incontro specifico con gli indagatiI quattro peruviani arrestati con l'accusa di controllare il business dell'ex hotel Astor rispondono alle domande del gip Antonio Pezzuti

Kata, zio davanti al gip per il racket dell’Astor. Presto colloquio con pm su caso bimba Sky Tg24

C'è una zona di Firenze in cui sembra di stare a Lima. È il quartiere Novoli. Qui si trova l'ex hotel Astor, dal quale due mesi fa è stata rapita e mai ...Hanno respinto tutte le accuse sulla gestione del racket delle stanze dell'hotel Astor di Firenze e non hanno neppure menzionato la piccola Kata, lo zio della bimba e gli altri tre arrestati su dispos ...