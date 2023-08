Kane | Bayern e Spurs in trattative | quarta offerta da 110 milioni

(Di mercoledì 9 agosto 2023) (Adnkronos) – IlMonaco non si arrende e continua a pressare per il capitano dell’Inghilterra Harrye secondo Sky Sports UK ha negoziato con il suo club Tottenham Hotspur fino alle prime ore di mercoledì. Nel frattempo, Sky Sports Germany ha dichiarato che i campioni della Bundesliga avrebbero anche presentato unada 110di euro mercoledì, più bonus.ha ancora un anno di contratto con gli, che si dice vogliano 100di sterline (127di euro circa) per il 30enne attaccante. Secondo quanto riferito,vuole chiarezza sul suo futuro prima dell’inizio del fine settimana della stagione della Premier League e ora si dice che sia propenso a restare perché gli ...

