Kaio Jorge | «Futuro? Sono bianconero e voglio rimanere alla Juventus

(Di mercoledì 9 agosto 2023), attaccante della, ha parlato a Sky Sport al termine dell’amichevole di oggi contro la Juve Next Gen, attaccante della, ha parlato a Sky Sport al termine dell’amichevole di oggi contro la Juve Next Gen. PAROLE – «Era tanto tempo,felice. Non mi aspettavo di giocare, ma mi sento bene. Ringrazio i fisioterapisti e il mio in particolare e anche la mia famiglia. Posso aiutare molto la Juve,contento, avrei voluto giocare di più. Ho avuto questa opportunità ho dimostrato.? IoJuve,juventino erestare qui».

Il test amichevole in famiglia si è concluso 8 - 0 con ottime indicazioni dalle punte, ispirati tutti, da Vlahovic a, rispettivamente autori di una doppietta e di una tripletta, ma bene ...Chiamatela Juve A contro Juve B, chiamatela Juve Black contro Juve White, oppure ancora Prima Squadra contro Next Gen. Il senso è lo stesso, ed è in una parola sola: Juventus. Il grande abbraccio pre ...Dopo la tripletta nell'amichevole in famiglia di oggi all'Allianz Stadium di Torino, il brasiliano della Juventusha parlato a Sky Sport. Ecco le sue parole: 'Aspettavo questa possibilità da tanto tempo. Sono felice per questo opportunità. Non mi aspettavo di giocare. Ringrazio i fisioterapisti, in ...

E' cambiata la cornice, non l'atmosfera di sempre."Voglio rimanere qua, sono juventino e voglio giocare con questa maglia". Così Kaio Jorge, protagonista nella vittoria della Juve in amichevole ...