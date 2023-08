Juventus | Vlahovic è tornato | titolare nell’amichevole dell’Allianz Stadium

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Dusanin forma, ed è pronto a prendersi la sua. La punta serba, dopo la visita a Monaco di Baviera per via della pubalgia che a lungo lo ha tenuto ai box, èadesso a Torino. L’ex Fiorentina non solo sta bene, ma partirà anchenel match amichevole tra la“White” e“Black” prevista alle 18:30 all’Allianz. SportFace.

...serbo è stato scaricato dalla, in primis da Massimiliano Allegri, anche se le ragioni economiche dietro alla sua eventuale cessione sono e sarebbero davanti a tutte le altre. Dusan(...L'OFFERTA - Secondo i turchi, sarebbe in corso una trattativa con lacon un'offerta ... il discorso di fondo è lo stesso che ripetiamo per ogni trattativa, da Lukaku -in giù: per ...Nelle ultime ore Romelu Lukaku pare essere sempre più vicino al passaggio alla, una situazione che continua ad agitare le acque sia in casa bianconera che sul fronte ...con Dusannel ...

Vlahovic partito per Monaco tra pubalgia e mercato: Juve, cosa succede Tuttosport

Certi amori (di mercato) come noto non finiscono, fanno dei giri immensi e poi...ritornano. La Juventus non ha mai smesso di seguire la pista che porta a Nicolò Zaniolo. Il giocatore italiano - dopo l ...L’agente dell’ex viola Vlahovic ha chiesto una maxi commissione al Chelsea per il sì del suo assistito. La situazione potrebbe complicare i piani della Juventus Come accadde nei giorni in cui la Fiore ...