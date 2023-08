Juventus | Sky Sport | “Ad oggi il Chelsea non vuole fare lo scambio Vlahovic-Lukaku”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Adildice no ad unotra Dusane Romelu. Lo riporta Sky. Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile asse di mercato tra le due squadre, con l’attaccante belga pronto a sposare il progetto bianconero e il bomber serbo destinato ail percorso inverso. Ma per ora la trattativa subisce un duro stop per volere dei Blues. Troppo ampia infatti è la distanza di valutazione tra i due club, scrive il giornalista Gianluca Di Marzio. Peraltroi tifosi juventini hanno tenuto a precisare la loro posizione, con il coro “Noinon lo vogliamo” e gli applausi per. Per ora quindi, non c’è margine per un maxi. ...

Il tecnico della, Massimiliano Allegri, ha parlato ai ai microfoni diSport d opo la vittoria della sua squadra per 8 - 0 nella sfida amichevole in famiglia all'Allianz Stadium di Torino contro la ...Commenta per primo Dopo la vittoria nell'amichevole interna per 8 - 0 sui giovani bianconeri, l'allenatore dellaMassimiliano Allegri si è espresso così a: 'Buone indicazioni da un buon allenamento, era l'amichevole del centenario della famiglia Agnelli e ci tenevamo. Eravamo un po' impacciati all'...Massimiliano Allegri, allenatore della, ha parlato aSport dopo l'amichevole tra prima squadra e Juve Next Gen Massimiliano Allegri, allenatore della, ha parlato aSport dopo l'amichevole tra prima squadra e Juve ...

Amichevoli Serie A: Juve, Inter, Atalanta, Roma e Napoli (in pay-per-view) su Sky Sky Sport

La Lazio continua a lavorare per regalare a Maurizio Sarri una rosa pronta a disputare la Champions League. In particolare, i biancocelesti sono al lavoro per rinforzare il centrocampo, dopo la parten ...È con una nota ufficiale diramata poco fa, e che riportiamo integralamente, che "la Lega Pro è lieta di annunciare che tutte le gare del campionato di Serie C per il ...