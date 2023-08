Juventus | Perin | “Solo una botta in allenamento Abbiamo voglia di riscatto”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Mattianon ha preso parte all’amichevole precampionato traA eB, ma il portiere bianconero ha rassicurato tutti sulle sue condizioni fisiche. “Sto molto bene. Ho preso unainprima della tournee negli Usa ma domani dovrei tornare in gruppo – ha spiegato l’estremo difensore ai microfoni di Sky Sport – Per noi i nostri tifosi sono molto importanti. Siamo qui per ricevere il loro sostegno e la loro energia. Il legame fra la Juve e la famiglia Agnelli è storico e indissolubile emo coltivarlo”. Manca poco più di una settimana al via della nuova stagione, in cui lanon avrà coppe europee e potrà concentrarsi sul campionato. “grandedie ...

... Gosens, Skriniar, Zanotti Centrocampisti: Asllani, Barella, Calhanoglu, Carboni, Gagliardini, Mkhitaryan Attaccanti: Correa, Dzeko, Lautaro Martinez, Lukaku(28° giornata) Portieri:, ...... momenti di relax per l' attaccante della, in attesa di riprendere la preparazione (... Il primo a commentare è stato il compagno di squadra Mattia: 'Sei un 8...', gli ha scritto in modo ...In tal caso, lapotrebbe dare fiducia a Mattiacon l'acquisto di un giovane come secondo portiere. Si parla anche di un possibile approdo a Torino di Gianluigi Donnarumma in prestito ...

Juve, Perin e Pinsoglio invecchiati: "Sembro mio nonno", "Tu un disastro" Tuttosport

10' - Chiesa batte il corner, ma Vlahovic non ci arriva. 9' Bel tiro di Nicolussi, para Garofani. Calcio d'angolo per la Juventus. 7' - Fallo di Nicolussi ...(inviato all’Allianz Stadium) – Alle 18.30 si aprono le porte dell’Allianz Stadium per tifosi e media, che oggi assistono da vicino, sulle tribune dello stadio, all’allenamento della Juve di Massimili ...