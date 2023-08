Juventus | il messaggio polemico di Bonucci | FOTO

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Leonardoè sul mercato e il difensore dellacontinua a togliersi sassolini dalla scarpa. Al termine della partita in famiglia, il difensore bianconero ha affidato al profilo Instagram le sensazioni sulla situazione delicata. “9.8.23, Allianz Stadium. Qui ho imparato, combattuto e sognato, tanto. Più di quanto pensavo fosse possibile. La realtà di oggi, in un luogo che al di là di tutto continuo a percepire come casa, continua ad insegnarmi quanto l’amore e l’affetto possano arrivare oltre a situazioni imposte. Grazie a voi tutti juventini, dal primo giorno, fino ancora ad oggi!”, ha aggiunto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo(@leo19) L'articolo, il...

il brasiliano ha preso il microfono e ha mandato un breve messaggio ai tifosi, presenti in oltre ventimila. La sfida tra la Juve Black di Massimiliano Allegri e la Juve White di Massimo Brambilla è appena cominciata, gli oltre ventimila spettatori dello Stadium mandano un messaggio chiaro alla dirigenza. "Noi Lukaku non lo vogliamo" il coro che si è alzato

Il messaggio sui social di Leonardo Bonucci: il difensore della Juventus non rientra più nei piani dei bianconeri ...Bonucci, però, si è recato all'Allianz Stadum, dove ha salutato il pubblico e ha firmato autografi. Il giocatore, quindi, su un post su Instagram ha rilasciato una lettera d'amore al pubblico e allo ...