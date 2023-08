Juventus | all’Allianz i tifosi cantano | «Noi Lukaku non lo vogliamo»

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La, in occasione del centenario della famiglia Agnelli, inizia la sua stagioneStadium e non più a Villar Perosa. Oggi pomeriggio, l’amichevole (ancora in corso) tra Juve Black e Juve White, in altri termini la prima squadra contro la Next Gen. Presenti allo stadio anche iche accolgono così la Juve 2023-24. L’occasione è buona anche per ribadire il pensiero dellaeria a proposito dello scambio Vlahovic-con il Chelsea. Dagli spalti si alza il coro: «Noinon lo» NOINON LOil messaggio è chiaro, chi vuol capire capisca.pic.twitter.com/b6VJ0rCLed — yass (@yassz01) August 9, 2023 Il messaggio è chiaro ed è indirizzato ai dirigenti presenti. Primo fra tutti ...

'Noi Lukaku non lo vogliamo'. È una festa quella dell'Stadium, 24 mila tifosi accorsi'appuntamento ...Black - ...Si riaprono i cancelli dell'Stadium , con lapronta a salutare i propri tifosi in un clima di festa. In programma c'è il test in famiglia in vista dell'esordio in campionato con calcio d'inizio alle ore 18.30.